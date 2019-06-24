اونلاين | بث الأسطورة OSTORA مشاهدة مباراة وتونس وانجولا بث مباشر Tunisie et Angola يلا شوت Tunis TV رابط مباراة تونس بدوت تقطيع

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بث مباشر مباراة تونس وأنجولا اليوم الاثنين 24 - يونيو - 2019 يلا شوت كأس أمم إفريقيا، مشاهدة مباراة تونس ضد أنغولا كورة اون لاين، نسور قرطاج يستعدون بقوة لمواجهة منتخب أنجولا ضمن منافسات الجولة الاولي من كاس امم افريقيا 2019 في مصر، وتترقب الجماهير المصرية هذه المباراة وتحديدًا مشجعي فريق الزمالك الذين ينتظروم مشاهدة نجم فريقهم التونسي فرجاني ساسي أمام منتخب أنجولا العنيد، رابط مباراة تونس بث حي ومباشر.

موعد مباراة تونس وانجولا اليوم والقنوات الناقلة live kora

سنكون على موعد مرتقب مع مباراة تونس وانجولا والتي تنطلق في تمام الساعة الساعة بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل المباراة على قناتي beIN SPORTS MAX 2 HD AR و beIN SPORTS MAX 1 HD AR بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي، كما تذاع المباراة على التلفزيون التونسي، بالإضافة إلى قناة تايم سبورت المصرية عبر ترددها الأرضي time spots,.

تشكيل تونس أمام أنجولا بكأس أمم إفريقيا can 2019 egypt

حراسة المرمي:فاروق بن مصطفى

خط الدفاع: برون - مرياح - كشريدة - بن محمد

خط الوسسط: ساسي (نجم الزمالك) - السخيري - السليتي - المساكني

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خط الهجوم: البدري - الخنيسي

تشكيل منتخب أنجولا ضد تونس يلا شوت أمم إفريقيا بث مباشر

حراسة المرمي:لاندو ، ميرا، جونسوان باوت، باستوس، بايزو

خط الدفاع: هيرنلسون، ماكايا، ماتيز، دالا

خط الهجوم: دجالما، ريبيرو في الهجوم.

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