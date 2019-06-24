اونلاين | كورة ستار tunisia يلا شوت بث مباشر تونس وانجولا كورة اونلاين Kora star الاسطورة بث مباشر مباراة تونس متعدد الجودات

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ومن المنتظر أن تنقل المباراة بداية من الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة تمام الساعة الثامنة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.



ومن المنتظر أن تكون التشكيلة الاساسية للمباراة على النحو التالي :-



تشكيلة تونس :-



حراسة المرمى : فاروق بن مصطفى

خط الدفاع : وجدي كشريدة وأيمن بن محمد وياسين مرياح وديلان برون

خط الوسط : إلياس السخيري والفرجاني ساسي ونعيم السليتي وأنيس البدري Advertisements

خط الهجوم : يوسف المساكني ووهبي الخزري.

تشكيلة أنجولا :-



في حراسة المرمى: توني كاباسا

خط الدفاع: إيساك كوريا، باستوس، داني ماسوجونا، بيازو

وسط الملعب: هيرنسلون دي كارمو، جوزيه ماكاسيا، إدواردو، ديجالما، فريدي

خط الهجوم: إيجو فيتوكيلي

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