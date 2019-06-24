اونلاين | مشاهدة مباراة تونس وأنجولا بث مباشر (تغطية مباشرة) منقولة عبر قناة beIN SPORTS المفتوحة بي إن سبورت Yalla shoot تونس HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة تونس وأنجولا بث مباشر (تغطية مباشرة) منقولة عبر قناة beIN SPORTS المفتوحة بي إن سبورت Yalla shoot تونس HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة تونس BEIN لايف متابعة مباراة تونس ضد أنجولا كأس أمم أفريقيا Online HD بث مباشر كورة جول Kora Goal متابعة أولى مباريات المنتخب التونسي في بطولة كأس الأمم الافريقية ضد المنتخب الانجولي والتي يستضيفها ملعب إستاد السويس الجديد الذي يقوم بإحتضان مباريات المجموعة الخامسة من المعترك الأفريقي الكبير.



ومن المنتظر ان تنقل المباراة على الهواء مباشرةً في تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الخامسة مساءاً بالتوقيت العالمي لمنطقة جرينيتش +GMT كما سيكون اللقاء متاح في تمام الساعة الثامنة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.



ومن المنتظر أن يدخل المنتخب الانجولي المباراة بالتشكيل الآتي :-



في حراسة المرمى: توني كاباسا Advertisements

خط الدفاع: إيساك كوريا، باستوس، داني ماسوجونا، بيازو

وسط الملعب: هيرنسلون دي كارمو، جوزيه ماكاسيا، إدواردو، ديجالما، فريدي

الهجوم: إيجو فيتوكيلي

وتنتظر الجماهير العربية متابعة المباراة عبر روابط البث المباشر مثل كورة ستار Kora Star وكورة لايف Kora Live بالإضافة إلى أن المباراة سوف تنقل على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي ماكس 1 وقناة إتش دي ماكس 2.

كورة اونلاين مشاهدة مباراة تونس وانغولا بث مباشر

كما يمكن لرواد الخليج 365 الرياضي متابعة المباراة عبر روابط beIN SPORTS بي إن سبورت الخاصة بالبث المباشر للقاء على الهواء مباشرةً بجودة عالية بدون تقطيع ما يضمن للمشاهد عيش تجربة رائعة من المشاهدة.