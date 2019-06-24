اونلاين | BeIN MaTcH: مشاهدة مباراة تونس وأنجولا match tunisia بث مباشر مباراة تونس youtube bein Max رابط مباشر koooragoal

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر BeIN MaTcH: مشاهدة مباراة تونس وأنجولا match tunisia بث مباشر مباراة تونس youtube bein Max رابط مباشر koooragoal والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر لمباراة منتخب تونس ومنتخب انجولا في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والتي تقام مبارياتها في تلك النسخة بمصر، وذلك لأول مرة منذ عام 2006، حيث تلعب مباريات تلك المجموعة على ملعب السويس، وتعد هذة هي الجولة الأولى في دور المجموعات بالبطولة الأفريقية.

كورة أون لاين وتلعب تلك المباراة بين منتخبي تونس وانجولا اليوم الإثنين في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ويسعى نسور قرطاج للتويج بلقب أمم أفريقيا الغائب عن خزائن المنتخب منذ فترة طويلة، يلا تابع المباراة كاملة بدون تقطيع عبر اليوتيوب.

كورة لايف يدخل منتخب تونس في تلك المباراة بالتشكيل المتوقع له، والذي خاض به بعض المباريات الودية :-

Advertisements

فاروق بن مصطفى - أيمن بن محمد - ياسين مرياح - نسيم هنيد - رامي البدوي - فرجاني ساسي - إلياس السخيري - يوسف المساكني - نعيم السليتي - وهبي الخزري - طه ياسين الخنيسي.

كورة ستار مباراة منتخب تونس ضد منتخب انجولا عبر قناة بين سبورتس الرياضية، beIN Sports، كورة ستار Kora star، كورة لايف، Kora live لمنتخب تونس ومنتخب انجولا في كان 2019 عبر اليوتيوب بدون تقطيع للمباراة كاملة Kora online.

يلا شوت منتخب انجولا ضد منتخب تونس Yala shoot، بين سبورتس للمباراة التي تقام في أمم أفريقيا 2019، يلا كورة Yala Kora، كورة ستار Kora star، كورة أون لاين، والبث المباشر للمبارة يلا تابع المباراة كاملة، beIN Sports، يلا كورة، يلا تابع لايف.