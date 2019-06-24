اونلاين | رابط YALLA SHOOT مشاهدة مباراة تونس وأنجولا تغطية مباشرة (Ferjani Sassi) كورة ستار tunisie كورة لايف live أونلاين

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ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة تمام الساعة الثامنة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.



ومن المنتظر أن يدخل المنتخب التونسي المباراة بالتشكيل الآتي :-



حراسة المرمى : فاروق بن مصطفى Advertisements

خط الدفاع : وجدي كشريدة وأيمن بن محمد وياسين مرياح وديلان برون

خط الوسط : إلياس السخيري والفرجاني ساسي ونعيم السليتي وأنيس البدري

خط الهجوم : يوسف المساكني ووهبي الخزري.

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