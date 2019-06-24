اونلاين | بث مباشر مشاهدة مباراة كوت ديفوار 1-0 جنوب افريقيا "الشوط الثاني" رابط الاسطورة مشاهدة مباراة كوت ديفوار وجنوب افريقيا

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شاهد بث مباشر لمباراة كوت ديفوار وجنوب إفريقيا بدون تقطيع، بث مباشر مباراة جنوب إفريقيا وكوت ديفوار عبر كورة لايف – kora star – يلا شوت الجديد، حيث يصطدم منتخب كوت ديفوار بنظيره منتخب جنوب إفريقيا في مباراة نارية اليوم الاثنين 24 – 6 – 2019 ضمن منافسات الجولة الأولي بالمجموعة الرابعة ببطولة أمم إفريقيا 2019 المقامة بمصر.

كورة أونلاين مشاهدة كوت ديفوار وجنوب افريقيا

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المدرب الوطني إبراهيم كامارا المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار سيبدأ المباراة بتشكيل مكون من: جبونهو – كانون – كوليبالي – تراوري – أورييه – سيري ديه – ميشيل سيري – فرانك كيسي – ويلفريد زاها – نيكولاس بيبي و ويلفريد بوني، وبقيادة فنية للمدرب الوطني إبراهيما كامارا.

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بينما سيخوض الإنجليزي الانجليزي ستيوارت باكستر مدرب منتخب جنوب إفريقيا مباراة اليوم بتشكيل مكون من: كيت – هيلانتي – هلاتشوايو – مكوانازي – مايلا – موكوتجو – زواني – فورمان – مكيزي – موتيبا – و بيرسي تاو.

كورة لايف مشاهدة مباراة كوت ديفوار وجنوب افريقيا

كورة ستار – كورة لايف، تنطلق ضربة البداية لمباراة (كوت ديفوار × جنوب إفريقيا)، في تمام الساعة 4:30 عصرًا بتوقيت القاهرة، 5:30 بتوقيت مكة المكرمة، 2:30 بتوقيت جرينتش اليوم الاثنين الموافق 24 – 6 – 2019 على استاد "السلام"، ضمن منافسات الجولة الأولي من المجموعة الرابعة ببطولة أمم إفريقيا والتي تضم معهما منتخبي المغربي وناميبيا، ويمكن متابعة بث مباشر لمباراة كوت ديفوار وجنوب إفريقيا عبر رابط الاسطورة KORA LIVE.

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ستذاع مباراة كوت ديفوار ضد جنوب إفريقيا في تمام الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة على قنوات 1 beIN SPORTS MAX HD و2 beIN SPORTS MAX HD بتعليق عربي، كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة كوت ديفوار ضد جنوب إفريقيا عبر موقعنا من خلال روابط البث المباشر كورة لايف| كورة ستار| MY KORA| يلاشوت.