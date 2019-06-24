اونلاين | الان الشوط الثاني.. كوت ديفوار (0-0) جنوب إفريقيا مشاهدة Côte d'Ivoire بث مباشر اليوم الاثنين 24-6-2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الان الشوط الثاني.. كوت ديفوار (0-0) جنوب إفريقيا مشاهدة Côte d'Ivoire بث مباشر اليوم الاثنين 24-6-2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة بث مباشر لمباراة كوت ديفوار ضد جنوب إفريقيا في (كان 2019)، بث مباشر بدون تقطيع لمباراة كوت ديفوار وجنوب إفريقيا، كورة لايف| كورة ستار| yalla shoot| تابع لايف، حيث يواجه منتخب كوت ديفوار نظيره جنوب إفريقيا على ملعب "السلام" في الجولة الأولي من المجموعة الرابعة ببطولة أمم إفريقيا، kora online| live.

كورة ستار مشاهدة مباراة كوت ديفوار وجنوب إفريقيا بث مباشر

كورة ستار – كورة لايف – شاهد بث مباشر لمباراة (كوت ديفوار × جنوب إفريقيا) مشاهدة مباشرة لمباراة كوت ديفوار اليوم الاثنين 24 – 6 – 2019، حيث تنطلق مباراة كوت ديفوار VS جنوب إفريقيا في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة على ملعب "السلام" ويمكنكم متابعينا مشاهدة المباراة بث مباشر مجاناً وبجودة عالية hd عبر رابط الأسطورة ويوتيوب.

منتخب كوت ديفوار الفائز بكأس أمم إفريقيا مرتين عامي 1992، 2015 يسعي لتحقيق الفوز في بداية مشواره بالبطولة القارية من أجل توجيه انذار شديد اللهجة لجميع منافسيه بالبطولة، ويتوقع أن يبدأ اللقاء بتشكيل مكون من: جبونهو – كانون – كوليبالي – تراوري – أورييه – سيري ديه – ميشيل سيري – فرانك كيسي – ويلفريد زاها – نيكولاس بيبي و ويلفريد بوني، وبقيادة فنية للمدرب الوطني إبراهيما كامارا.

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أما منتخب جنوب إفريقيا المعروف بـ"الأولاد" يبحث عن استعادة أمجاد الماضي والمنافسة على لقب البطولة الذي توج به مرة وحيدة طوال تاريخه عام 1996، ويقوده فنيًا هذا العام المدرب الانجليزي ستيوارت باكستر والذي يتوقع أن يبدأ مباراة اليوم بتشكيل مكون من: كيت – هيلانتي – هلاتشوايو – مكوانازي – مايلا – موكوتجو – زواني – فورمان – مكيزي – موتيبا – و بيرسي تاو.

ويتصدر منتخب المغرب ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بعدما حقق فوزًا قاتلًا على نظيره منتخب ناميبيا بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد، في افتتاح مباريات المجموعة، ويسعي المنتخبين الإيفواري والجنوب إفريقي لتحقيق الفوز ومنافسة اسود الأطلس على صدارة الترتيب.

بي ان سبورت مشاهدة مباراة كوت ديفوار وجنوب افريقيا

البث المباشر – يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة بث مباشر ومجاني لمباراة كوت ديفوار ضد جنوب إفريقيا من خلال كورة لايف| كورة ستار| live| تابع لايف، ومشاهدة بث مباشر عبر رابط الاسطورة hd ورابط يوتيوب بدون تقطيع، كما يمكن مشاهدة اللقاء عبر 1 beIN SPORTS MAX HD و2 beIN SPORTS MAX HD بتعليق عربي.