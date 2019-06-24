اونلاين | shoot tv الشوط الثاني.. مشاهدة مباراة كوت ديفوار وجنوب افريقيا بث مباشر kora online رابط مشاهدة مباراة كوت ديفوار bein

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مشاهدة مباراة كوت ديفوار وجنوب أفريقيا يلا شوت بث مباشر كورة لايف، حيث يلتقي منتخب كوت ديفوار مع نظيره جنوب أفريقيا في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس أفريقيا 2019.

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يستضيف ملعب الانتاج الحربي مباراة كوت ديفوار وجنوب أفريقيا بث مباشر وذلك مساء اليوم الاثنين 24/6/2019 في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة والخامسة والنصف بتوقيت بتوقيت مكة المكرمة، شاهد المباراة يلا كورة يلا شوت كورة لايف كورة ستار.

ويتواجد منتخب كوت ديفوار ضمن منتخبات المجموعة الرابعة والتي تتكون من؛ ناميبيا وجنوب أفريقيا والمغرب شاهد المباراة الآن الشوط الأول بث مباشر يلا شوت يلا كورة كورة لايف يوتيوب.

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وتأتي تشكيلة منتخب كوت ديفوار المتوقعة كالتالي:

"جبونهو، كانون، كوليبالي، تراوري، أورييه، سيري ديه، ميشيل سيري، فرانك كيسيه، ويلفريد زاها، نيكولاس بيبي، ويلفريد بوني".

أما تشكيلة جنوب أفريقيا المتوقعة كالتالي:

"كيت، هيلانتي، هلاتشوايو، مكوانازي، مايلا، موكوتجو، زواني، فورمان، مكيزي، موتيبا، وبيرسي تاو".

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