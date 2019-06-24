اونلاين | kora tv on مشاهدة مباراة كوت ديفوار وجنوب إفريقيا بث مباشر "الشوط الثاني" مشاهدة يوتيوب بدون تقطيع الان

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مشاهدة مباراة كوت ديفواروجنوب إفريقيا بث مباشر،ضمن منافسات الجولة الأولى فى المجموعة الرابعة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا فى مصر، وتضم المجموعة منتخبات المغرب، نامبيا، كوت ديفوار، جنوب أفريقيا، يلا شوت مشاهدة مباراة جنوب افريقيا وساحل العاج.

قائمة كوت ديفوار أمام جنوب أفريقيا بث مباشر

- حراسة المرمى: سيلفان جبوهوو (مازيمبي الكونغولي)، بدرة علي سانجاريه (تاندا الإيفواري)، سايوبا ماندي (ستابايك النرويجي).

- الدفاع: سيرجي أورير (بي اس جي الفرنسي)، مامادو باكايوكو (سينت ترويدن البلجيكي)، إريك بايلي (مان يونايتد الانجليزي)، سيمون ديلي (سلافيا براغ التشيكي)، أوسمان فييرا دياراسوبا (أضنة سبور التركي)، ويلفريد كانون (أدو دين هاج الهولندي)، لامين كوني (سندرلاند الانجليزي)، أداما تراوري (بازل السويسري).

- خط الوسط: فيكتوريين أنجبان (غرناطة الإسباني)، شيخ دوكوري (ميتز الفرنسي)، فرانك كيسي (أتلانتا الإيطالي)، ياو سيرج نجيسان (نانسي الفرنسي)، سيريسو جيوفري دي (بازل السويسري)، جان ميشيل سيري (نيس الفرنسي).

- الهجوم: ويلفريد بوني (ستوك سيتي الانجليزي)، ماكس-ألان جراديل (بورنموث الانجليزي)، سالومون كالو (هرتا برلين الألماني)، جوناثان كودجا (أستون فيلا الانجليزي)، نيكولاس بيبي (آنجيه الفرنسي)، جيوفانى سيو (رين الفرنسي)، ويلفريد زاها (كريستال بالاس الانجليزي).

موعد مباراة كوت ديفوار وجنوب افريقيا والقنوات الناقلة لها

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تقام مباراة ساحل العاج وجنوب إفريقيا في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة،على ستاد السلام بالقاهرة، وتذاع المباراة على قنوات عديدة أبرزها قناة bein sports max hd 1 وقناة بي ان سبورتس ماكس اتش دي 2، بالإضافة إلى قناة تايم سبورت المصرية عبر التردد الأرضي للتلفزيون المصري الرسمي، كورة ستار رابط مباراة كوت ديفوار وجنوب افريقيا.

قائمة منتخب جنوب افريقيا أمام كوت ديفوار

حراسة المرمى: دارين كيت (بيدفيست ويست) - روني وليامز (سوبر سبورت يونايتد) - بروس بفوما (كايزر تشيفز).

الدفاع: دانيال كاردوسو (كايزر تشيفز) - رامهوناي مباهليه (كايزر تشيفز) - مانيلا (هولاندو) - تيلاني هلاتشوايو (فيتر) - هالنتي (بيديفيست ويست) - بوهليزا مكانازي (فيتس) - ثانسانقا مكيز (كيب تاون سيتي).

الوسط: بونجاني زونجو (أميان الفرنسي) - دين فورمان (سوبر سبورت) - كاموهيلو موكوتجو (برينتفورد الإنجليزي) - ثيمبا زواني (صن داونز) - تياني مابوندا (صن داونز)، ثيلاني سيريرو (فيتيس أرنهايم الهولندي) - ثيمبينكوسي لورش (أورلاندو) - هلوفو كيكانا (صن داونز).

الهجوم: ليبو موثيبا (ستراسبورج الفرنسي) - لارس فيلوبوك (سبارتا روتردام الهولندي) - بيرسي تاو (رويال يونيون البلجيكي) - اليجانس موبوي (صنداونز) - سيبوسيسو فيلياكازي (صنداونز).

متابعة مباراة كوت ديفوار وجنوب إفريقيا بث مباشر

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