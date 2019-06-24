اونلاين | HD كورة أونلاين مشاهدة مباراة كوت ديفوار وجنوب إفريقيا KORA ON بث مباشر كوت ديفوار لايف

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يدخل منتخب كوت ديفوار مباراة اليوم وهو يسعى بقوة لتحقيق ثالث ألقابه في الكان الإفريقي، ونجح المنتخب الإيفواري في الفوز بلقب البطولة في نسختي 1992 و2015، ويسعى إبراهيما كمارا المدير الفني للمنتخب الإيفواري للاعتماد على نجمي الأفيال نيكولاس بيبي نجم الدوري الفرنسي وولفريد زاها نجم الدوري الإنجليزي.

التشكيل المتوقع لكوت ديفوار:

حراسة المرمى: جبوهو.

خط الدفاع: سيرجي أورير / كوليبالي / سيري دي / تراوري.

خط الوسط: فرانك كيسي / ويلفريد كانون / ماكس غراديل.

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خط الهجوم: نيكولاس بيبي / جوناثان كودجيا / جان سيري.

على الجانب الأخر سيدخل منتخب جنوب إفريقيا مباراة اليوم وهو يسعى بقوة لتحقيق الفوز في لقاء هام ومثير، ويسعى الإنجليزي ستيوارت باكستر لتحقيق الفوز في لقاء اليوم.

تشكيل جنوب إفريقيا المتوقع:

حراسة المرمى: كيت.

خط الدفاع: مخوانازي / هلاتشوايو / هلانتي / فورمان.

خط الوسط: موكوتجو / مخيزي / لورش / سيريرو.

خط الهجوم: تاو / ليبو موثيبا.

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