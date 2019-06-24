اونلاين | يلا شوت HD مشاهدة مباراة ساحل العاج اليوم بدون تقطيع بث مباشر كورة ستار kora star

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مشاهدة مباراة ساحل العاج (كوت ديفوار) وجنوب إفريقيا بث مباشر اليوم الاثنين 24 / 6 / 2019 كأس أمم إفريقيا، يلا شوت مشاهدة مباراة كوت ديفوار تغطية مباشرة بث حي، رابط yalla shoot مشاهدة مباراة ساحل العاج وجنوب افريقيا بث مباشر في المباراة التي تجمع المنتخبين مساء اليوم، الاثنين ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في مصر can 2019.

موعد مباراة كوت ديفوار وجنوب أفريقيا بث مباشر في كأس أمم إفريقيا

تبدأ مباراة ساحل العاج وجنوب إفريقيا في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة، وتلعب المباراة على ستاد السلام بالقاهرة، كورة اون لاين مشاهدة مباراة كوت ديفوار اليوم، وتذاع المباراة على قنوات عديدة أبرزها قناة bein sports max hd 1 وقناة بي ان سبورتس ماكس اتش دي 2، بالإضافة إلى قناة تايم سبورت المصرية عبر التردد الأرضي للتلفزيون المصري الرسمي، كورة ستار رابط مباراة كوت ديفوار وجنوب افريقيا.

قائمة كوت ديفوار أمام جنوب أفريقيا كورة لايف بث مباشر

- حراسة المرمى: سيلفان جبوهوو (مازيمبي الكونغولي)، بدرة علي سانجاريه (تاندا الإيفواري)، سايوبا ماندي (ستابايك النرويجي).

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- الدفاع: سيرجي أورير (بي اس جي الفرنسي)، مامادو باكايوكو (سينت ترويدن البلجيكي)، إريك بايلي (مان يونايتد الانجليزي)، سيمون ديلي (سلافيا براغ التشيكي)، أوسمان فييرا دياراسوبا (أضنة سبور التركي)، ويلفريد كانون (أدو دين هاج الهولندي)، لامين كوني (سندرلاند الانجليزي)، أداما تراوري (بازل السويسري).

- خط الوسط: فيكتوريين أنجبان (غرناطة الإسباني)، شيخ دوكوري (ميتز الفرنسي)، فرانك كيسي (أتلانتا الإيطالي)، ياو سيرج نجيسان (نانسي الفرنسي)، سيريسو جيوفري دي (بازل السويسري)، جان ميشيل سيري (نيس الفرنسي).

- الهجوم: ويلفريد بوني (ستوك سيتي الانجليزي)، ماكس-ألان جراديل (بورنموث الانجليزي)، سالومون كالو (هرتا برلين الألماني)، جوناثان كودجا (أستون فيلا الانجليزي)، نيكولاس بيبي (آنجيه الفرنسي)، جيوفانى سيو (رين الفرنسي)، ويلفريد زاها (كريستال بالاس الانجليزي).

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