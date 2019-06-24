اونلاين | كورة لايف | مشاهدة مباراة كوت ديفوار وجنوب افريقيا ضمن منافسات كأس الأمم اللإفريقية 2019 بث مباشر 24/6/2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة لايف | مشاهدة مباراة كوت ديفوار وجنوب افريقيا ضمن منافسات كأس الأمم اللإفريقية 2019 بث مباشر 24/6/2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة كوت ديفوار وجنوب افريقيا ضمن منافسات كأس الأمم اللإفريقية 2019 بث مباشر 24/6/2019 ويسعى المنتخب الايفواري للانتصار الاول وحصد الثلاث نقاط من البطولة والتي أقيمت في الجابون والتي ودع فيها المنتخب البطولة من الدور الأول بعدما تعادل مع توجو في الجولة الأولى وبعدها تعادل مع جمهورية الكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية قبل أن يلتقي الهزيمة في الجولة الثالثة أمام المنتخب المغربي.

يستعد استاد السلام لاستضافة مباريات المجموعة الرابعة ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي جمع بين كوت ديفوار وجنوب إفريقيا والتي ستلعب في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة، والخامسة ونصف بتوقيت مكة المكرمة، وتعد هذه النسخة الـ32 والمقامة في مصر ولأول مرة بمشاركة 24 منتخبا في تاريخ الكان الافريقي، وأوقعت قرعة كأس الأمم الإفريقية منتخب كوت ديفوار في المجموعة الرابعة برفقة منتخبات ناميبيا وجنوب إفريقيا والمغرب.

أعلن إبراهيم كامارا المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار القائمة النهائية المشاركة بكأس أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر وتنطلق يوم 21 يونيو المقبل.

وجاء القائمة على النحو التالي :

حراسة المرمى: سيلفيان جبوهوو (مازيمبي الكونغولي)، تابي إرا إليزير (سان بيدرو الإيفواري)، سانجاري بادرا علي (فري ستيت ستارز الجنوب أفريقي).

الدفاع: تراوري إسماعيل (أنجيه الفرنسي)، سليماني دومبيا (رين الفرنسي)ويلفريد كانون (أدو دن هاج الهولندي)، الشيخ كومارا (الوداد البيضاوي المغربي)، سيرجي أورييه (توتنهام الإنجليزي)، مامادو باكايوكو (ريد ستار الفرنسي)، وونلو كوليبالي (أسيك الإيفواري).

الوسط: فرانك كيسي (ميلان الإيطالي)، سيري دي (نيوشاتل السويسري)، جيان فيليب جبامين (ماينز الألماني)،

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جان ميشيل سيري (فولهام الإنجليزي)، فيكتوريان أنجبان (ميتز الفرنسي)، سانجاري إبراهيم (تولوز الفرنسي).

الهجوم: جوناثان كودجيا (أستون فيلا الإنجليزي)، ويلفريد بوني (العربي القطري)، ماكسويل كورنيه (ليون الفرنسي)، أسالي روجيه (يانج بويز السويسري)، نيكولاس بيبي (ليل الفرنسي)، ويلفريد زاها (كريستال بالاس الإنجليزي)، ماكس جراديل (تولوز الفرنسي).

أما عن جنوب افريقيا فجاءت القائمة النهاية كالتالي:

وجاءت قائمة منتخب جنوب افريقيا كالتالي، دارين كييت (بيدفيست ويتس) – رونين ويليامز (سوبر سبورت يونايتد) – بروس بفوما (كايزر تشيفز) في حراسة المرمى.

وفي الدفاع: دانييل كاردوسو وراماهلوي مافهليلي (كايزر تشيفز) – تيولاني هلاتشوايو وسيفسو هيلانتي (بيدفيست ويتس) – إينوسينت مايلا (أورلاندو بيراتيس) – تانسانكا ماكيزي (كيب تاون).

الوسط: بونجاني زينوجو (أميان الفرنسي) – ديان فورمان (سوبر سبورت) – كامويلو موكونجو (برينتفورد الإنجليزي) – تياني مابوندا وتيمبا زواني وهلومبو كيكانا (صن داونز) – تيولاني سيريرو (فيتسه الهولندي) – تيمنكوسي لورش وسيفسو هيلانتي (أورلاندو بيراتيس).

الهجوم: ليبو موتيبا (ستراسبورج الفرنسي) – بيرسي تاو (سانت جالين السويسري) – لارس فيلديوك (سبارتا براج التشيكي) – ليبوجانج مابوي وسيبسيسو فلاكازي (صن داونز).