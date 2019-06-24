الامارات | 4 منتخبات إفريقية تستطيع دخول مكتبة الإسكندرية مجاناً

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 منتخبات إفريقية تستطيع دخول مكتبة الإسكندرية مجاناً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف رئيس المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم إفريقيا، عامر حسين، أن مكتبة الإسكندرية وافقت على طلب اللجنة المنظمة للبطولة بالسماح بدخول الجماهير الأفريقية لزيارة وتفقد المكتبة مجاناً في جميع الأوقات. ووجه حسين الشكر لمسؤولي المكتبة على تلبية طلب اللجنة المنظمة، حتى يتم دخول جماهير المنتخبات التي تلعب في الإسكندرية وهي نيجيريا، غينيا، بروندي، ومدغشقر للمكتبة، كأحد المعالم السياحية والعلمية المهمة ليس فقط في مصر، بل في العالم كله. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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