شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب لهيطة: لن نفرط في فرصة التأهل أمام الكونغو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المهندس إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن الفريق جاهز لخوض مباراة الكونغو الديمقراطية المقررة بعد غد الأربعاء، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولي ببطولة كأس أمم أفريقيا «كان 2019» المقامة حاليا بمصر.

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وقال لهيطة، في تصريحات إعلامية اليوم الإثنين، إن المدير الفني المكسيكي خافيير أجييري سيحسم التشكيل وطريقة اللعب عقب مران الفريق الأخير غدا الثلاثاء.

وأضاف: «منتخب مصر سيقاتل لتحقيق الفوز على الكونغو لرفع رصيده إلى ست نقاط. ولن نفرط في فرصة التأهل للدور الثاني».

وأشار إلى أن فوز أوغندا على الكونغو لم يربك حسابات أجيري لأنه يفكر في فريقه فقط وفى الفوز على جميع المنافسين.