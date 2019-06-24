شكرا لقرائتكم خبر عن راضي الجعايدي يحذر لاعبي تونس من خطورة أنجولا ويتمنى تفادي مواجهة الفراعنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب راضي الجعايدي مدافع وقائد المنتخب التونسي السابق، لاعبي الفريق بالحذر الشديد في مواجهة منافسهم الأنجولي في أولى مبارياتهم ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم والمقامة حاليا في مصر.

ويلتقي الفريقان اليوم على استاد «السويس» في افتتاح مباريات المجموعة الخامسة في الدور الأول للبطولة.

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وقال الجعايدي، في تصريحات إعلامية اليوم الإثنين، إن منتخب أنجولا قوي للغاية ولديه لاعبون مميزون.

وأضاف أنه يجب استغلال منتخب تونس للدعم الجماهيري القوي من جمهور مصر والجالية التونسية، التي حضرت لتشجيع الفريق، في حسم المباراة مبكرا.

وأوضح الجعايدي أنه يتمنى تفادي مقابلة المنتخب المصري في الأدوار الإقصائية وأن تتأجل المقابلة معه إلى نهائي البطولة.

وأشاد الجعايدي بحفل الافتتاح، الذي وصفه بالأسطوري ويثبت أن مصر قادرة على تنظيم أكبر الأحداث الرياضية في العالم.