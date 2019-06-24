تعرف على موعد انطلاق وتفاصيل معسكر الأهلى فى أليكانتي...

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جدة - عمرو شويل يكشف الخليج 365 تفاصيل معسكر الأهلى المقرر اقامته فى إسبانيا خلال الفترة المقبلة ، بعد استئناف الفريق لتدريباته بعد انتهاء فترة الإجازة الطويلة.
وأكد مسئولو الأهلى أن المعسكر سيقام فى مدينة اليكانتي الإسبانية، وسيسافر الفريق يوم 4 يوليو المقبل، بعد قيام جميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والإداري بإستخراج التأشيرة يوم السبت الماضي.
وكشف مسئولو الأهلى أن الجهاز الفني قرر اصطحاب أكثر من 8 لاعبين من فريق الشباب مواليد 97 فى المعسكر الأسباني بعد استخراج التأشيرة لهم، ويخوض الأهلى مباراتين أو ثلاث خلال فترة وجوده بإسبانيا، وفقاً لأجندة الجهاز الفنى بقيادة مارتن لاسارتى.
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