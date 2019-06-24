شكرا لقرائتكم شيكابالا فى الزمالك لحسم مصيره قبل الموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل محمود عبدالرزاق "شيكابالا" صانع ألعاب الزمالك المنتهى إعارته لأبولون سميرنى اليونانى، إلى مقر النادى الأبيض، وذلك لحضور اجتماع اللاعبين المعارين لحسم موقفهم خلال الفترة الجارية.

وتلقى شيكابالا خلال الفترة الأخيرة عددا من العروض من أندية الدورى الممتاز ولكنه تلقى وعدا من مسئولى الزمالك بالعودة إلى صفوف الفريق الأبيض فى الموسم الجديد لذلك فضل إرجاء ملف مصيره لحين الاجتماع مع إدارة النادى الأبيض.

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كان شيكابالا قضى نصف الموسم مع أبولون سميرنى اليونانى قبل أن يفضل العودة إلى الدورى المصرى فى منتصف الموسم وتعثر انضمامه للنادى المصرى البورسعيدى وفضل قطع إعارته والعودة إلى القلعة البيضاء.



شيكابالا أمام بوابة نادى الزمالك

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