شكرا لقرائتكم وصول بعثة منتخب السلة رجال وسيدات إلى أوغندا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصلت بعثة منتخب السلة رجال وسيدات برئاسة خالد القوصى عضو مجلس إدارة الاتحاد إلى دولة أوغندا للمشاركة فى التصفيات الأفريقية للمنطقة الخامسة، والمؤهلة للأفرو كان للرجال، والبطولة الأفريقية سيدات، حيث تقام البطولة فى الفترة من 26 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.

ويضم المنتخب كل من أحمد مهيب، أحمد عزب، أيمن شوكت، هيثم كمال، رامى إبراهيم، أحمد عادل، مصطفى المكاوى، عمر هشام، باسم اليثى، وليد عبد الجواد، رميح سامح

كما تم اختيار مستوى السيدات كل من منة الله عوض، ميرال أشرف، ندا نافع، ميار إيهاب، ريم أسامة، أسرار ماجد، نور الله على، جنة مصطفى، ريم هشام، هالة مصطفى، ثريا محمد، رنيم الجداوى

ومن المقرر أن تقام القرعة غدا وكذلك الاجتماع الفنى.