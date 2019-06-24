شكرا لقرائتكم محمد أشرف يفسخ تعاقده مع وداى دجلة بالتراضى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فسخ محمد أشرف مهاجم وادى دجلة تعاقده مع ناديه بالتراضى بعدما تنازل عن جزء من مستحقاته المالية لدى النادى . Advertisements وصادف سوء حظ محمد أشرف منذ انطلاق الدوري العام حيث غاب طويلا بسبب الإصابات ، مما تسببت فى خروجه من حسابات اليونانى تاكيس المدير الفنى لوادى دجلة وابتعد تماما عن المشاركة مع الفريق فى الموسم الحالى . ويفاضل محمد أشرف حاليا بين العروض التى وصلته للتوقيع لإحدى الأندية للمشاركة بشكل أساسى فى الموسم المقبل .

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