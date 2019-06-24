تفاصيل أزمة كهربا فى الزمالك والرابحين والخاسرين من الأحداث...

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جدة - عمرو شويل انقطع كهربا صانع ألعاب الزمالك عن تدريبات الفريق الأبيض خلال الفترة الأخيرة ليوقع عليه مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء عقوبة عن أول يوم غياب قدرها 300 ألف جنيه ثم استمر عداد العقوبات على اللاعب بواقع 100 ألف جنيه يومياً وفقا لما أكده رئيس النادى الأبيض.

لماذا انقطع كهربا عن تدريبات الزمالك؟



كهربا بعد الإجازة التى حصل عليها جميع لاعبى الزمالك عقب مباراة حرس الحدود بالدورى توجه إلى فرنسا ثم عاد إلى القاهرة بعد استئناف تدريبات الفريق الأبيض، ولكنه توجه لقضاء إجازة أخرى فى الساحل الشمالى رغم استئناف تدريبات الفريق.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب إن الانقطاع جاء بسبب عدم زيادة المقابل المالى الذى يحصل عليه سنويا مع الأبيض، خاصة أنه تلقى وعودا بشأن مسألة رفع المقابل المالى فى عقده، خاصة إن عقده الحالى لا يتناسب مع ما قدمه مع الفريق.

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وماذا سيفعل كهربا؟

يخطط كهربا للرحيل عن الزمالك فى الموسم الجديد، ولكن يحاول بعض الوسطاء تقريب وجهات النظر من أجل انتظام اللاعب فى تدريبات الفريق الأبيض خلال الساعات المقبلة ثم حل مسألة رفع المقابل المالى فى عقده حال استمراره مع الزمالك فى الموسم المقبل، خاصة إن وفقا لذلك المصدر المقرب من اللاعب فأنه يلوح بأن عقده ينتهى بنهاية الموسم الحالى، ولكن رد مرتضى منصور على تلك المسألة فى تصريحات تليفزيونية مؤخرا وأكد أن عقد اللاعب ينتهى بعد 5 سنوات خاصة إنه تم توثيقه باتحاد الكرة.

ومن الرابحين والخاسرين فى أزمة كهربا بالزمالك؟



يعد الجهاز الفنى الحالى للزمالك وكهربا هما أكبر الخاسرين، حيث يعد اللاعب ضمن قائمة الأبرز بالفريق هذا الموسم بعدما شارك فى 48 مباراة بواقع 27 مباراة فى الدورى و14 مباراة فى الكونفدرالية و4 مباريات فى البطولة العربية ومباراتين فى كأس مصر ومباراة السوبر المصرى السعودى وأحرز 13 هدفًا بواقع 11 هدفًا فى الدورى وهدفين فى الكونفدرالية، فيما يُعد أكثر صانعى الأهداف للأبيض فى مسابقة الدورى برصيد 11 "أسيست".

وبذلك يفقد الجهاز الفنى للزمالك فى فترة حاسمة أحد أهم الحلول بالفريق كما سيفقد اللاعب جزءً من مستواه بهذا الانقطاع عن المران بينما يعد الرابحين اللاعبين المتواجدين بمركزه حيث سيدخلون حسابات الجهاز الفنى بصورة أكبر خاصة إن اللاعب حجز مكانه أساسيا طوال الموسم فى مركز الجناح الأيسر فيما تضائلت مشاركات عدد كبيرا من اللاعبين فى هذا المركز وهو ما سيفتح الباب أمامهم للمشاركة خاصة إن الفريق يرتبط بـ3 مباريات حاسمة فى الدورى أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى عقب بطولة أمم إفريقيا 2019 ويحتاج الفريق للفوز بهم من أجل التتويج بلقب الدورى.