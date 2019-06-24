شكرا لقرائتكم تعديل فى موعد مران الاهلى استجابة لشكوى اللاعبين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة الأورجويانى مارتن لاسارتى تعديل موعد تدريب الفريق المسائى، لينطلق فى الخامسة مساء.

واستجاب الجهاز الفنى لشكوى لاعبو الأهلى من موعد المران فى اليومين الماضيين، حيث كان التجمع فى الخامسة على أن ينطلق المران فى السادسة مساء، مما يتسبب فى تأخرهم فى انهاء المران،.

واستأنف الأهلى مرانه السبت الماضى بعد الانتهاء من فترة الراحة التى حصل عليها الفريق، وشهد مران الأمس مشاركة أحمد فتحى، فيما يعود أجايى وأزارو للمشاركة فى مران الفريق بداية من الغد.

ويقوم الأهلى بعمل فترة إعداد مصغرة فى القاهرة قبل السفر إلى إسبانيا خلال شهر يوليو المقبل لإقامة معسكر يتخلله تجارب ودية لتنفيذ فكر الجهاز الفنى وتطبيق التدريبات بشكل عملى استعدادا للمباراتين المتبقيتين للفريق بالدورى أمام المقاولون العرب والزمالك.