شكرا لقرائتكم تعيين هشام السيد مدربًا لحراس مرمى الجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل عين نادي الجونة هشام السيد مدربًا لحراس مرمى الفريق في إطار الاستعداد للدورى فى الموسم الجديد .
وتم تعيين هشام السيد خلفا للراحل إمام عبد العال، الذى كان يتولى مدرب لحراس الفريق فى الجهاز المعاون لحمادة صدقى ، و الذى تم توجيه الشكر له الفترة الاخيرة .
وسيبدأ هشام السيد مهمته على الفور مع الفريق الأول.
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