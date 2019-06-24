now اونلاين: مشاهدة كوت ديفوار وجنوب افريقيا بث مباشر yalla shoot يلا شوت رابط ماتش كوت ديفوار مباشر...

بث مباشر مشاهدة مباراة جنوب افريقيا وكوت ديفوار يلا شوت اون لاين بدون تقطيع، حيث يلعب المنتخب الجنوب أفريقي ضد أفيال كوت ديفوار في لقاء يعتبر قمة مباريات الجولة الأولى من البطولة الأفريقية، حيث يلعب فريقين توجا باللقب سابقاً، ويلعب منتخب كوت ديفوار تلك المواجهة بكامل نجومه المحترفين في الدوريات الأوروبية ويسعي من خلال تلك المواجهة أن يبرهن أنه ما زال قادراً على المنافسة على اللقب، مشاهدة مباراة كوت ديفوار وجنوب افريقيا yalla shoot.

كوت ديفوار وجنوب افريقيا مباشر اليوم kora online، المواجهة ستكون متقاربة فنياً في ظل تقارب المستوي بين المنتخبين خلال تلك المواجهة، وتلعب المباراة في تمام الساعة 16.30 بالتوقيت المحلي لمحافظة القاهرة التي سوف تستضيف تلك المواجهة على أرضية ملعب السلام، وستكون هناك تغطية خاصة لتلك البطولة من قبل قناة bein sport max الناقلة للبطولة على شاشتها، وسنكون معكم حتي بداية لقاء جنوب افريقيا وكوت ديفوار بث مباشر.

كوت ديفوار وجنوب افريقيا مباشر اليوم

مشاهدة مباراة كوت ديفوار بث مباشر اون لاين، يلعب منتخب جنوب أفريقيا الملقب بالأولاد تلك البطولة وهدفه على الوصول بعيداً واستعادة امجاد أواخر التسعينات الذي كان خلالها المنتخب الجنوب أفريقي أحد عمالقة القارة، أما المنتخب الإيفواري فهو يعتمد على منتخب شاب بعد اعتزال الجيل الذهبي وسيكون مطالب بإكتساب الخبرة لا أكثر ولا أقل خلال تلك البطولة، فكونوا متابعين معنا أعزائي المشاهدين.

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تشكيلة جنوب أفريقيا

حراسة المرمى: رونوين ويليامز

خط الدفاع: سفيسو هلانتي – بولي مخاوانازي – ثولاني هلاتشوايو – تامساكنا مخيزي

خط الوسط: كاموهيلو موكوتجو – فورمان ديان – ليبو مابوي

خط الهجوم: بيرسي تاو – ثيمبا زواني – ليبو موتيبا

بث مباشر مباراة كوت ديفوار بث مباشر اون لاين على الأنترنت، سوف نقوم بوضع البث المباشر الخاص بتلك المواجهة مع بدايتها مباشرة فكونوا متابعين معنا.