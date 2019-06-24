ماكس beIN .. الآن مشاهدة مباراة جنوب إفريقيا وكوت ديفوار يلا شوت Yalla shoot كورة ستار بث مباشر جنوب...

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وصول الفريقين منذ قليل لملعب السلام الذي استضاف بالأمس مباراة المغرب وناميبيا في نفس التوقيت واللاعبون سينزلون للقيام بالعمليات الاحمائية بعد قليل

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اليكم تشكيل الفريقين: جنوب أفريقيا: رونوين – هلانتي – مخاوانازي – هلاتشوايو – تامساكنا مخيزي – موكوتجو – فورمان ديان – ليبو مابوي – بيرسي تاو – ثيمبا وزواني- ليبو موتيبا.

كوت ديفوار: جبوهو – وونلو كوليبالي- ويلفريد كانون- إسماعيل تراوري- سيرجي أورييه – جيوفروي سيري داي – فرانك كيسي – سيري – ماكس آلان جاردل – بيبي – جوناتان كودجيا

وينتظر بشغف جمهور أسود الأطلسي نتيجة تلك المواجهة بسبب تشابك المجموعة وقوة منتخباتها لحسم مسألة الصعود وعدم الانظار لأفضل توالت.

بداية المباراة الأن، ضغط من كوت ديفوار واستحواذ مبكر وفرصة خطيرة من كودجا بعد تحرك مميز من بيبي

الدقيقة 25: ضربة ركنية لصالح جنوب افريقيا وتقدم من المدافعين وتنفيذ للركنية ورأسية من القائد هلاتشوايو تمر بجوار القائم كادت أن تسفر عن هدف