بيع جوائز بيكر في المزاد العلني لسداد جزء من ديونه

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تباع اعتبارا من اليوم الإثنين الجوائز والتذكارات الشخصية لنجم كرة المضرب الألمانية بوريس بيكر في المزاد العلني على الانترنت من طرف دار المزادات البريطانية وايلز هاردي، وذلك أجل سداد جزئي لديون بطل ويمبلدون 3 مرات والذي أشهر إفلاسه قبل عامين.

وتشمل الجوائز والتذكارات 82 قطعة لأصغر متوج في تاريخ البطولة الإنكليزية، ثالث البطولات الأربع الكبرى، عندما نال لقبها في سن السابعة عشرة، وتضم الميداليات والكؤوس والمضارب والساعات والصور الفوتوغرافية.

وأوضحت دار المزادات العلنية وايلز هاردي على موقعها الالكتروني إن عملية البيع ستنتهي في 11 تموز/يوليو.

ومن بين القطع المعروضة في المزاد نسخة من كأس التحدي التي منحت إلى بيكر من قبل الاتحاد الألماني لكرة المضرب عقب تتويجه بلقب بطولة ويمبلدون عامي 1985 و1986، وميدالية الوصيف في البطولة الإنكليزية لعام 1990 عندما خسر أمام السويدي شتيفان إدبرغ، ونسخة طبق الأصل من الكأس الفضية لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى، التي صممتها دار "تيفاني" الأميركية الشهيرة للمجوهرات، والتي نالها على حساب الأميركي إيفان لندن عام 1989.

وكان بطل ويمبلدون الإنكليزية 3 مرات (توج بها أيضا عام 1989) الذي تلاحقه سلطات المملكة المتحدة بسبب تراكم الديون، قد أشهر إفلاسه عام 2017. وفي حزيران/يونيو الماضي ادعى أنه يحظى بوضع دبلوماسي وحصانة تقدم بها للقضاء البريطاني، ما أدى إلى وقف الدعوى والحؤول دون بيع في المزاد العلني، لجوائزه وذكرياته الشخصية التي من المفترض أن يسدد بها جزئيا ديونه.

وادعى المصنف الأول عالميا سابقا، والبالغ من العمر حاليا 51 عاما، تعيينه في نيسان/أبريل من قبل رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى "ملحقا" لها للشؤون الثقافية والرياضية والشؤون الإنسانية لدى الاتحاد الأوروبي.

لكن وزارة الشؤون الخارجية في جمهورية إفريقيا الوسطى أكدت أن جواز السفر الدبلوماسي الخاص ببيكر "مزور" وهو يحتوي على رقم متسلسل يتطابق مع "جوازات سفر فارغة سرقت عام 2014".

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- "عروض كبيرة جدا" -

وتخلى النجم الألماني في النهاية عن الحصانة الدبلوماسية أمام محكمة في لندن متخصصة في قضايا الإفلاس، حيث قال المحامي طوني بيسويثريك الذي عين للإشراف على إفلاس بيكر وتوزيع أصوله لدائنيه، أن الأخير كتب في رسالة عبر البريد الالكتروني أنه "ليس لديه خيار سوى التخلي عن طلب الحصانة الدبلوماسية".

وأقر البطل السابق الذي لم يكن حاضرا ولا ممثَّلا في الجلسة، بأنه "غير قادر" ماليا على تغطية كلفة هذه القضية أمام المحكمة، وبالتالي عرضت دار المزادات كؤوسه وجوائزه للبيع.

وقال مارك فورد، أحد المسؤولين القانونيين الثلاثة للدار اللندنية المسؤولة عن تخفيض ديون بيكر، أن المحاولة الأولى "جذبت عروضا كبيرة جدا". ومع ذلك، لن تكون كافية لسداد ديون تقدر قيمتها بملايين الجنيهات الاسترلينية.

وسبق لبيكر أن تعرض لملاحقات قضائية في إسبانيا على خلفية ديون لم تسدد، لا سيما عن أشغال في منزله الفاخر في مايوركا، وأيضا في سويسرا بسبب عدم دفع أجرة الكاهن الذي عقد قرانه في 2009.

وفي 2002، حكم عليه القضاء الألماني بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ وغرامة بقيمة 500 ألف يورو بسبب التهرب من تسديد ضرائب عن مبلغ 1,7 مليون يورو.

وتوج بيكر بستة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، وحصد 49 لقبا في مسيرته الاحترافية التي جنى منها أكثر من 20 مليون يورو. وسطع نجمه في العام 1985 عندما أصبح في سن السابعة عشرة، أصغر لاعب يحرز لقب بطولة كبرى، بتتويجه بلقب ويمبلدون الإنكليزية.

ويركز بيكر حاليا على أنشطته المتعلقة بكرة المضرب خصوصا مجال التعليق.