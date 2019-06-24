فان جال يرد.. لماذا لا يتوج برشلونة بالأبطال؟.. والفارق بين صلاح وميسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أوضح لويس فان جال المدير الفني السابق لبرشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي، الأسباب التي تؤدي لعدم فوز الفريق الكتالوني بلقب دوري أبطال أوروبا.

وأشار فان جال في تصريحات نشرتها ميرور الإنجليزية، إلى أن الأرجنتيني ليونيل ميسي يتحمل جزء من المسؤولية في عدم تتويج برشلونة، موضحًا الفارق في الأداء الذي يقدمه مقارنة بمحمد صلاح لاعب ليفربول.

وقال المدير الفني الهولندي: "أحب ميسي كلاعب استثنائي وموهوب، إنه أفضل اللاعبين الموهوبين في العالم، ودائمًا ما يقدم أشياء مميزة".

وأكمل: "لكن لماذا لا يفوز ميسي بدوري الأبطال في السنوات الأربعة الماضية؟، كقائد للفريق، علينا أن نسأل أنفسنا لماذا لا يفوز برشلونة في أوروبا".

وأضاف: "برشلونة لديه فريق رائع، لا نستطيع أن نقول على راكيتيتش أو كوتينيو أو ألبا أو تير شتيجن أو فيدال أنهم من الطراز السيء".

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وأوضح: "أعتقد أن ميسي مسؤول عما يحدث في برشلونة، ليس فقط المدرب، ولكن اللاعبين عليهم جزء من المسؤولية لما يحدث للفريق".

وعن ما يقدمه الريدز مؤخرًا، فقال فان جال: "لننظر إلى ليفربول، ميلنر الذي يبلغ من العمر 33 عام يقدم أداء رائع كمدافع أو كلاعب وسط مدافع".

وأردف: "في ليفربول، محمد صلاح يلعب لصالح الفريق، وأيضًا فرمينو وماني يقومون بأداء مميز دفاعيًا، لأن كلوب يريد ذلك عن طريق الضغط المتقدم".

موضحًا: "فترة كلوب مع دورتموند أفادته مع ليفربول، أن تدافع جيدًا وتعتمد على الهجوم المرتد كما كان يفعل في ألمانيا ساعده في إنجلترا".

واختتم: "هذا الأمر جيد لصلاح، وكذلك لماني وفيرمينو، لأنهم سريعون للغاية ويستغلون الفرص التي تُقدم لهم خلف دفاع خصومهم".