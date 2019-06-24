ماني: مستعد لمبادلة دوري أبطال أوروبا بكأس أمم إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

عبر السنغالي ساديو ماني عن رغبته الجامحة في تحقيق الفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بمصر حالياً وحتى 19 يوليو المقبل.

وفي تصريحات لصحيفة "فرانس فوتبول" قال ماني:"السنغال ضمن الفرق المرشحة للفوز بالبطولة لا يجب أن ننكر ذلك، ولكن هذا ليس كافياً من أجل الوصول للهدف".

وحققت السنغال فوزها الأول في نهائيات كأس الأمم الإفريقية في أول ظهور لها على تنزانيا بهدفين نظيفين على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات المجموعة الرابعة في غياب ماني بسبب الإيقاف.

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وأضاف صاحب الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز قائلاً:"أن تفوز بكأس الأمم الإفريقية لأول مرة في تاريخك فهذا يتطلب منك تقديم مستويات رائعة".

ساديو ماني توج ببطولة دوري أبطال أوروبا مع ليفربول بعد الفوز على توتنهام بهدفين نظيفين في نهائي المسابقة التي حققها "الريدز" بعد أعوام من المواسم الصفرية بلا بطولات.

وأنهى ماني:"أنا مستعد لمبادلة دوري أبطال أوروبا ببطولة كأس الأمم الإفريقية، فوزنا بالبطولة سيجعل عودتنا إلى داكار رائعة، ربما يكون ذلك هو حلمي الأكثر جنوناً".