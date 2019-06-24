مباشر.. كوت ديفوار 0 - 0 جنوب أفريقيا.. كأس الأمم الأفريقية 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- علي البهجي: زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لأحداث مباراة كوت ديفوار وجنوب إفريقيا، في لقاء ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة لكأس أمم أفريقيا 2019. واختار ستيوارت باكستر المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا تشكيل منتخب البافانا بافانا الذي يخوض به مباراته المرتقبة أمام منتخب كوت ديفوار. حراسة المرمى: رونوين ويليامز خط الدفاع: سفيسو هلانتي، بولي مخاوانازي، ثولاني هلاتشوايو، تامساكنا مخيزي خط الوسط: كاموهيلو موكوتجو، فورمان ديان، ليبو مابوي خط الهجوم: ثيمبا زواني، بيرسي تاو و ليبو موتيبا. Advertisements وعلى الجانب الأخر أعلن إبراهيما كمار المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار عن تشكيل منتخب الأفيال. وجاء التشكيل على النحو التالي: حراسة المرمى: سيلفان جبوهو خط الدفاع: وونلو كوليبالي و ويلفريد كانون وإسماعيل تراوري وسيرجي أورييه خط الوسط: جيوفروي سيري داي و فرانك كيسي و جان ميشيل سيري و ماكس آلان جاردل خط الهجوم: نيكولاس بيبي و جوناتان كودجيا وبعد مرور أول ربع ساعة من عمر الشوط الأول، لم يسجل أي من المنتخبين هجمات خطيرة على المرمين، وسط تأمين دفاعي واللعب بحرص مع وجود أفضلية لمنتخب كوت ديفوار.

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