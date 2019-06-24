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باستر يُعلن تشكيل جنوب أفريقيا لمواجهة كوت ديفوار

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

أعلن ستيوارت باكستر المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا عن تشكيل منتخب البافانا بافانا الذي يخوض به مباراته المرتقبة أمام منتخب كوت ديفوار، المقرر لها على ملعب السلام، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة، ببطولة الأمم الإفريقية 2019 في مصر.

جاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز

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خط الدفاع: سفيسو هلانتي، بولي مخاوانازي، ثولاني هلاتشوايو، تامساكنا مخيزي

خط الوسط: كاموهيلو موكوتجو، فورمان ديان، ليبو مابوي

خط الهجوم: ثيمبا زواني، بيرسي تاو و ليبو موتيبا.

بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: دارين كيت، بروس بوفوما، إينوسنت مايلا، رامهلوي مفاهيلي، دانييل كاردوسو، هلومفو كيكانا، تياني مابوندا، بونجاني زونغو، ثولاني سيريرو، ثيمبنكوسي لورش، لارس فيلدويك، سيبوسيسو فيلاكازي

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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