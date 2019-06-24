إبراهيما كمار يعلن تشكيل كوت ديفوار لمواجهة جنوب إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365: أعلن إبرهيما كمار المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار عن تشكيل منتخب الأفيال الذي يخوض به مباراته المرتقبة أمام منتخب جنوب أفريقيا، المقرر لها على ملعب السلام، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة، ببطولة الأمم الإفريقية 2019 في مصر. جاء التشكيل على النحو التالي: حراسة المرمى: سيلفان جبوهو Advertisements خط الدفاع: وونلو كوليبالي و ويلفريد كانون وإسماعيل تراوري وسيرجي أورييه خط الوسط: جيوفروي سيري داي و فرانك كيسي و جان ميشيل سيري و ماكس آلان جاردل خط الهجوم: نيكولاس بيبي و جوناتان كودجيا

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