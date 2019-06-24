بالصور.. الأعلام التونسية بضاعة رائجة في شوارع السويس قبل مباراة أنجولا

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

استغل باعة الأعلام في السويس، استضافة المدينة لمباريات المجموعة الخامسة بكأس الأمم الأفريقية، وجلبوا كمية من أعلام دولة تونس لبيعها للمشجعين قبل أولى مباريات المجموعة اليوم الاثنين.

انتشر بائعو الأعلام في شارع الجيش ومدخل كورنيش السويس، قبل مباراة تونس مع أنجولا، وسط إقبال على شراء العلم الأحمر من أبناء السويس الذين يشاهدون المباراة في الاستاد، أو في الكافيهات والمقاهي وداخل مراكز الشباب.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة في السويس، ومسؤولي منفذ "تذكرتي" بالمحافظة أعلنوا نفاد تذاكر الدرجة الثالثة بالكامل، والتي تسابق عليها أبناء الجالية التونسية في مصر، والمصريين الذين يشجعوا المنتخب التونسي، فضلا عن رابطة مشجعي نادي منتخب السويس، وأبناء مدينة السويس الذين يشجعوا منتخب الدولة الشقيقة.