تشافي يتمنى تدريب برشلونة في المستقبل

أبدى اللاعب المعتزل، تشافي هيرنانديز، تمنياته بأن يخوض تجربة تدريب فريقه السابق برشلونة فى المستقبل.
وبدأ تشافي مسيرته مع الكرة من برشلونة أواخر تسعينيات القرن الماضي حتى رحيلهعن صفوف الفريق في عام 2015، عندما انتقل للسد القطري، قبل أن يعلن اعتزاله ويبدأ فى تدريب الفريق القطري.
وقال تشافي "العودة إلى برشلونة كمدرب حلم لي، وهذا هو هدفي الذي أسعى إليه لكن دون أن يكون هاجسا لي".
وسيبدأ تشافي مسيرته التدريبية بالمنافسة على لقب الدوري المحلي بالموسم الجديد، والمنافسة على لقب بطولة دوري أبطال آسيا.
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