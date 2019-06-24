طلائع الجيش ينجح في الحصول على خدمات "سيسي" النجوم

وافق مجلس إدارة ناديي النجوم برئاسة محمد الطويلة على انتقال عمرو السيسي، لاعب وسط الفريق الأول بالنادي، إلى نادي طلائع الجيش، وذلك ضمن فترة الانتقالات الصيفية الحالية، استعدادا للموسم الجديد.
ووقع عمرو السيسي على عقود انتقالهلنادي طلائع الجيش لمدة خمسة مواسم، ابتداءا من الموسم المقبل، وذلك في حضور كل من شادي الطويلة، نائب رئيس مجلس إدارة نادي النجوم، ومحمد كامل عبدالقادر،
وتضمن عقد انتقال اللاعب عمرو السيسي إلى نادي طلائع الجيش شرط حصول نادي النجوم على نسبة 50%، في حالة انتقال اللاعب من الفريق إلى أي نادٍ آخر.
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