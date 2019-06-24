شاهد.. تشكيل أبرز اللاعبين المنتهي عقودهم مع أنديتهم هذا الصيف

يشهد يوم 30 من شهر يونيو الجاري، انتهاء عقود عدد من النجوم البارزين مع أنديتهم، ما يجعل لهم الحرية في الإنتقال إلى أي ناد دون أي مقابل مادي.

ونقلت صحيفة" ماركا" الإسبانية ، تشكيلة أبرز اللاعبين المنتهي عقودهم مع أنديتهم، وشهدت التشكيلة تواجد الحارس الإيطالي الكبير بوفون الذي إنتهى تعاقده مع نادي باريس سان جيرمان في

حراسة المرمى، وفي خط الدفاع تواجد الظهير الأيمن المخضرم داني ألفيس ، والمدافع البلجيكي توماس فيرمايلين، والإنجليزي جاري كاهيل ، والبرازيلي فيليبي لويس .

وفي خط الوسط تواجد، الإسباني أندير هيريرا، والإيطالي أدريان رابيوت، فرانك ريبيري، وفي الهجوم دانييل ستوريدج، ماكس كروز، داني ويلبيك.

ولم تقتصر التشكيلة على هؤلاء اللاعبين فقط ولكن تواجد في حراسة المرمي لاعبين انتهى عقودهم أمثال الحارس المكسيكي غييرمو أوتشوا.

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وتواجد في خط الدفاع، مدافع نادي أي سي ميلان الإيطالي كريستيان زاباتا، وأنتونيو فالنسيا لاعب مانشستر يونايتد، والظهير الأيسر لليفربول ألبيرتو مورينيو.

وشهد التشكيلة في خط الوسط وجود اللاعب الفرنسي سمير نصري ، الذي انتهت مدة إيقافه ويستطيع إكمال اللعب هذا الموسم، وتواجد لاعبين كبار أمثال الإيطالي ماريو بالوتيلي، فيرناندو يورنتي، والجناح الطائر اّريين روبين.