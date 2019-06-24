وصول بعثة سلة منتخب مصر رجال وسيدات إلى أوغندا

وصلت صباح يوم الاثنين، بعثة المنتخب الوطني لكرة السلة رجال وسيدات إلى دولة أوغندا برئاسة الكابتن خالد القوصي عضو مجلس إدارة اتحاد السلة استعدادًا للمشاركة في تصفيات المنطقة الخامسة. للقارة الأفريقية. اتحاد السلة استعدادًا للمشاركة في تصفيات المنطقة الخامسة. للقارة الأفريقية. وتنطلق المنافسات يوم 26 يونيو وتنتهي 1 يوليو ويتم عقد الاجتماع الفني غدًا الثلاثاء لتحديد جدول مباريات المنتخبات المصرية. يقود المنتخب الوطني رجال فنياً عصام عبدالحميد، بينما يقود منتخب السيدات فنياً إيهاب الألفي.

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