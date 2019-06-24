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أزمة عارضة الأزياء تعيد فتح ملف عمرو ورة مع التحرش الجنسي

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لم تكن واقعة التي قلبت الشارع الكروي المصري وكانت بطلتها أحد عارضات الأزياء، هي الواقعة الأولي التي ارتكبها عمرو وردة خلال مسيرته .

وكانت عارضة أزياء تدعي ميريهان كشفت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" قضية تحرش تعرضت لها من قبل رباعي المنتخب عمرو وردة ومحمود الونش وأيمن أشرف وأحمد حسن كوكا، ونشرت صورًا لمرسلات وصلتها من اللاعبين، الأمر الذي دعي لفتح ملف

عمرو وردة مع التحرش الجنسي.

اللاعب المحترف بنادي أتروميتوس اليوناني اتهم في العديد من القضايا المماثلة منذ أن كان في معسكر المنتخب المصري للشباب بتونس.

معسكر منتخب مصر للشباب بتونس 2013

ففي معسكر المنتخب المصري بتونس في أحد الفنادق، اقتحم عمرو وردة غرفة أحد الفتيات الفرنسيات التي كانت تقيم بالفندق، قبل أن ترفض سلوكه

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وتصرخ، الأمر الذي جعل "اللاعب" يفر هربًا من الموقف المخزي، ليتخذ الجهاز الفني بقيادة ربيع ياسين قرارًا باستبعاده من معسكر المنتخب.

باوك اليوناني يستبعد اللاعب لأسباب أخلاقية 

اتخذ نادي باوك اليوناني قرارًا مفاجئًا بشأن عمرو وردة وقام باستبعاده من معسكر الفريق المقيم بهوبندا بسبب التحفظ على سلوكيات وأخلاقيات اللاعب، وذلك في بيان مقتضب للنادي.

نادي فيرينسي يطرد اللاعب بسبب تحرشه بزوجات اللاعبين.

قرر نادي فيرينسي البرتغالي فسخ تعاقده مع عمرو وردة بسبب تحرشه بزوجات زملاؤه اللاعبين بعد تقديم اللاعبين شكوي ضد وردة بسبب سلوكياته.

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