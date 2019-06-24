صور.. محمد عواد يواصل التألق في تدريبات الإسماعيلي

يواصل محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي تدريباته مع الدراويش، وأظهر اللاعب تألقه بشكل كبير خلال مران اليوم. ونشر عواد بعض الصور وهو في مران الإسماعيلي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وهي تمتلئ بالنشاط وروح الإصرار والحماس. ويستعد الإسماعيلي لخوض الموسم الجديد ومباراة الزمالك المتبقية بالدوري الممتاز والتي تقام عقب الانتهاء من بطولة كأس الأمم الأفريقية. ويغيب عواد عن مباراة الزمالك لأنه كان ينضم لصفوف على سبيل الإعارة إلى صفوف الوحدة السعودي لمدة 6 أشهر. Advertisements

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