اتحاد الجمباز يرحب بمنتخب أوغندا

خلال فاعليات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، التى تستضيفها مصر حاليا، تصادف تدريب منتخب أوغندا بنفس مكان تدريبات منتخب مصر للجمباز الإيقاعى وفريق الجماعى الذى يستعد للمشاركة بأولمبياد طوكيو 2020، فى وجود إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز.

وتواصل منتخب الجمباز مع المنتخب الأوغندي، وتم التقاط الصور التذكارية بين الطرفين فى وجود المدير الفني الفرنسي سيبستيان ديسابر.

ورحب رئيس اتحاد الجمباز بمتخب أوغندا والمدير الفنى في أرض الكنانة وأرض المحبة والسلام وتمني لهم التوفيق.

وحقق منتخب أوغندا مفاجأة في المجموعة الأولى، بتحقيقه السبت الماضي فوزه الأول منذ 41 عاما في بطولة الأمم الإفريقية في كرة القدم، وذلك على حساب منتخب الكونغو الديمقراطية بهدفين.

وتقع أوغندا فى المجموعة الأولى مع مصر وزيمبابوي والكونغو الديمقراطية والتى تقام مبارياتها على ستاد القاهرة وتتصدر المجموعة بفارق الأهداف عن الفراعنة.