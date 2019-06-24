أعلن اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، رسميا، عن جول مجموعات القسم الثاني للدوري في الموسم المقبل. للدوري في الموسم المقبل. وقرر اتحاد الكرة ضم البنك الأهلي لمجموعة الصعيد، مع ضم فرق النجوم والداحلية وبتروجت والهابطة من الدوري الممتاز إلى مجموعة القاهرة.

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كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. اتحاد الكرة يضم البنك الأهلي لمجموعة الصعيد.. وثلاثي الممتاز في "القاهرة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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