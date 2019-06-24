صور.. زينة هيثم تحرز لقب الجولة الأولى من بطولة ماراثون 11 للتنس

توجت زينة هيثم، لاعبة أكاديمية وينرز، بلقب الجولة الأولى من بطولة ماراثون سباق 11، والتى تنظمها رابطة التنس للناشئين والناشئات للمرة الأولى. تمكنت اللاعبة الصاعدة زينة هيثم من التغلب فى المباراة النهائية على منافستها لاعبي سبورتنج لينا محمد التى حصلت على المركز الثانى. فيما حقق المركز الثالث كل من نور زكريا الإسكندرية وزينة وليد النصر . الإسكندرية وزينة وليد النصر . شارك فى الجولة الأولى 40 لاعبة مثلوا مختلف الأندية واللاتى تنافسن على لقب الجولة الاولى من سباق 11 بملاعب نادى دياموند . ومن جانبه، صرح رئيس رابطة التنس الدكتور عمرو شعبان بأن المنافسات كانت شرسة Advertisements للغاية أظهرت وجود مواهب قادمة فى اللعبة البيضاء. قال إنه تلقى نجاحا طيبا من خلال تزايد عدد المشاركين وهى تمثل باكورة أعمال الرابطة وتطورها بدخول اللاعبين واللاعبات مرحلة التنافس مع استمرار مرحلة المنافسات التعليمية ايضا للاعبين البراعم والناشئين لإعدادهم للمستقبل وهو الهدف الأساسي الذى تعمل عليه الرابطة. ووجه عمرو شعبان جزيل الشكر للرعاة والداعمين لنشاط الرابطة وكل أولياء الأمور المتعاونين لزيادة نجاح الرابطة فى عملها.

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