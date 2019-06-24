فيديو.. زوجة حميد أحداد تشعل مواقع التواصل الاجتماعي في حفل زفافهما

احتفل النجم المغربي حميد أحداد، لاعب فريق الزمالك، بحفل زفافه، أمس الأحد، شاركه في الحفل لاعب النادي الأهلي وليد أزارو.
نشرت أحد المواقع المغربية فيديو لزوجة أحداد في حفل زفافها وهي تمسك علم الوداد المغربي، واحتفلت بحصوله على البطولة 20 في الدوري
حصل اللاعب حميد أحداد مع الزمالك على بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.
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