رياضة | فان خال: ميسي سر عدم فوز برشلونة بدوري الأبطال لـ5 سنوات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فان خال: ميسي سر عدم فوز برشلونة بدوري الأبطال لـ5 سنوات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى لويس فان خال مدرب نادي مانشستر يوناتيد السابق أن ما يحدث في برشلونة وعدم الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا على مدار الخمس سنوات الماضية يتحمله مسؤوليته ليونيل ميسي بنسبة كبيرة.

وكان فان خال قد تولى تدريب برشلونة لمدة 3 سنوات على فترتين مختلفتين ودرب منتخب هولندا ومانشستر يونايتد وأياكس أمستردام وبايرن ميونيخ وتقاعد بعد مسيرة تدريبية رائعة.

وقال فان خال في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل": "لست في غرفة الملابس ولا في تدريبات البارسا ولا أستطيع أن أصدر أي أحكام، ميسي يعجبني كلاعب فردي وهو الأفضل في العالم لأن أرقامه مذهلة، معجب جداً به لكن لماذا لا يفوز بالأبطال منذ 5 سنوات؟ كقائد عليه أن يتساءل لماذا فريقه لا يفوز بأوربا؟".

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وتابع: "البارسا لديه تشكيلة عظيمة، لا يمكنك أن تقول أن راكيتيتش سيئ أو كوتينيو سيء أو جوردي ألبا ليس لاعب جيد وتير شتيجن حارس سئ أو فيدال، أعتقد أن ميسي أيضاً مسؤول عما يحدث في البارسا وليس المدرب فقط، اللاعبون يتحملون مسؤولية كبيرة فيما يحدث للفريق".

وأضاف: "جوارديولا حقق كل شيء في برشلونة لأنه حظي بميسي ولأنه لم يجعل ميسي يلعب بطريقته التي أرادها، هذا هو الفارق، ميسي قام بضبط نفسه على خطط جوارديولا، وليس العكس".

وأكمل: "البارسا لديهم فريق مكون من 30 لاعباً، وأعتقد أن ميسي يجب أن يتكيف مع الفريق، وليس العكس، فقد لعب جوارديولا لمصلحة الفريق، لكن آخر المدربين تكيفوا كثيراً مع ميسي، بدلاً من حماية روح الفريق".

واستطرد: "أتذكر أن نيمار في برشلونة لعب في خدمة ميسي، أنا لست ضد نيمار، إنه رائع لكن في باريس سان جيرمان لا يلعب مع الفريق، وأعتقد أن كل لاعب يجب أن يلعب للفريق، حتى ميسي".