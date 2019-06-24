رياضة | نقل مدير الاتحاد البنيني إلى المستشفى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقل مدير الاتحاد البنيني إلى المستشفى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض بونا فونتير جودجيا مدير الاتحاد البنيني، ورئيس بعثة منتخب بنين لكرة القدم، لوعكة صحية نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات بمدينة الإسماعيلية، لتلقي الإسعافات اللازمة.

وتستضيف محافظة الإسماعيلية المجموعة السادسة، التي تضم منتخبات "الكاميرون وغانا وبنين وغينيا بيساو"، على ملعب استاد الإسماعيلية الرياضي.

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ويبدأ منتخب بنين مشواره في الكان 2019 بمواجهة منتخب غانا في الجولة الأولى، غدًا الثلاثاء، ثم يواجه منتخب غينيا بيساو يوم 29 من الشهر الجاري، في الجولة الثانية، ويختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة منتخب الكاميرون في الثاني من شهر يوليو المقبل.

وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة له، والاطمئنان على حالته الصحية، عاد مرة أخرى لفندق الإقامة، للانضمام لمعسكر الفريق استعدادا للقائه غدًا أمام غانا في الجولة الأولى، بالمجموعة السادسة التي تضم: الكاميرون وغانا وغينيا بيساو.