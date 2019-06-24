رياضة | تشكيل هجومي لكوت ديفوار أمام جنوب إفريقيا في غياب "زاها"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل هجومي لكوت ديفوار أمام جنوب إفريقيا في غياب "زاها" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن إبراهيما كمارا المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار عن تشكيل منتخب البافانا بافانا الذي يخوض به مباراته المرتقبة أمام منتخب جنوب أفريقيا، المقرر لها على ملعب السلام، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة، ببطولة الأمم الإفريقية 2019 في مصر.

وغاب ويلفريد زاها نجم كريستال بالاس عن التشكيل الأساسي لكوت ديفوار أمام جنوب إفريقيا الذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: سيلفان جبوهو

خط الدفاع: وونلو كوليبالي وويلفريد كانون وإسماعيل تراوري وسيرجي أورييه

خط الوسط: جيوفروي سيري دي وفرانك كيسي وجان ميشيل سيري وماكس آلان جرادل

خط الهجوم: نيكولاس بيبي وجوناثان كودجيا

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تشكيل جنوب إفريقيا أمام كوت ديفوار

حراسة المرمى: رونوين ويليامز

خط الدفاع: سفيسو هلانتي، بولي مخاوانازي، ثولاني هلاتشوايو، تامساكنا مخيزي

خط الوسط: كاموهيلو موكوتجو، فورمان ديان، ليبو مابوي.

خط الهجوم: بيرسي تاو، ثيمبا وزواني، ليبو موتيبا.

بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: دارين كيت، بروس بوفوما، إينوسنت مايلا، رامهلوي مفاهيلي، دانييل كاردوسو، هلومفو كيكانا، تياني مابوندا، بونجاني زونجو، ثولاني سيريرو، ثيمبنكوسي لورش، لارس فيلدويك، وسيبوسيسو فيلاكازي