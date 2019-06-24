رياضة | تشكيل جنوب إفريقيا أمام كوت ديفوار

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أعلن ستيوارت باكستر المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا عن تشكيل منتخب البافانا بافانا الذي يخوض به مباراته المرتقبة أمام منتخب كوت ديفوار، المقرر لها على ملعب السلام، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة، ببطولة الأمم الإفريقية 2019 في مصر.

تشكيل جنوب إفريقيا أمام كوت ديفوار

حراسة المرمى: رونوين ويليامز

خط الدفاع: سفيسو هلانتي، بولي مخاوانازي، ثولاني هلاتشوايو، تامساكنا مخيزي

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خط الوسط: كاموهيلو موكوتجو، فورمان ديان، ليبو مابوي.

خط الهجوم: بيرسي تاو، ثيمبا وزواني، ليبو موتيبا.

بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: دارين كيت، بروس بوفوما، إينوسنت مايلا، رامهلوي مفاهيلي، دانييل كاردوسو، هلومفو كيكانا، تياني مابوندا، بونجاني زونجو، ثولاني سيريرو، ثيمبنكوسي لورش، لارس فيلدويك، وسيبوسيسو فيلاكازي