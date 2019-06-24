رياضة | أزمة عنيفة تشعل ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة عنيفة تشعل ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني مطالب بالتخلص من العديد من الاجنحة في صفوف الفريق هذا الصيف عقب وصول الثنائي ايدين هازارد ورودريجو جوس.

وأوضحت صحيفة "آس" الإسبانية أنه يوجد الآن 8 لاعبين يتنافسون على مكانين في فريق زيدان فبالنسبة إلى رودريجو ليس من الواضح مركزه في التشكيلة لكنه أوضح أن أفضل مركز له هو على اليسار وسيلعب أينما يريد زيدان أن يشركه لكن إبراهيم دياز ولوكاس فاسكيز وأوديجارد وفينيسيوس جونيور وأسينسيو وجاريث بيل هم أهم الأزمات.

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وأضافت أن زيدان لا يضع جاريث بيل في خططه لكن الويلزي متمسك بالبقاء بسبب راتبه المرتفع في ريال مدريد.