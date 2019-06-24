رياضة | ألأهلي يطمئن على حارس منتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألأهلي يطمئن على حارس منتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى طارق سليمان مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عدة اتصالات على مدار الأيام الماضية لدعم محمد الشناوي حارس النادي الأحمر ومنتخب مصر.

وتطرق سليمان خلال هذه المكالمة للحديث مع الشناوي عن أدائه في المباراة الماضية أمام زيمبابوي وأشاد بمستواه فيها، كما قام بمنحه بعض التعليمات استعدادا لباقي المباريات في المجموعة التي تقع فيها مصر وذلك أمام الكونغو وأوغندا.

وطلب سليمان من الشناوي التركيز فقط مع المنتخب، والقتال للحفاظ على مكانته في التشكيل الأساسي لحراسة مرمى الفراعنة.