رياضة | شوقي غريب يحذر من الضغط ويختار أفضل منتخب في أمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شوقي غريب يحذر من الضغط ويختار أفضل منتخب في أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي أن بطولة الأمم الإفريقية الحالية تختلف عن جميع النسخ السابقة من البطولة القارية بسبب زيادة عدد المنتخبات إلى 24 منتخبًا.

وقال غريب في مداخلة مع برنامج وان تو علي اذاعة اون سبورت اف ام": "هناك أيضا ظهور جديد لفرق لم تكن معروفة ولكنها تقدم عروضًا جيدة.. لا يمكن تقييم منتخب مصر علي تجربة زيمبابوي "

وحذر غريب من الضغط العصبي علي منتخب مصر خاصة أن المنتخب يغير من طريقة لعبه وتشكيله في وقت قصير إضافة إلى أن هذه المجموعة ظلت تلعب لسنوات طويلة علي طريقة لعب معينة مختلفة تماما عمما يطبقه أجيري حاليًا".

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ونصح غريب أن تلعب مصر أمام الكونغو بنفس تشكيل زيمبابوي لأن هذه المجموعة من اللاعبين تمتلك الخبرات لكي تواصل المشاركة في البطولة.

وتابع: "منتخب الجزائر هو الأقوي والأفضل حتي الآن فريق متكامل وقوي ويقدم أداء متميزًا يليه منتخب السنغال".