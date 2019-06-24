رياضة | كيف ضغطت أوغندا على منتخب مصر وغيرت الخطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيف ضغطت أوغندا على منتخب مصر وغيرت الخطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر إن فوز أوغندا بهدفين دون رد، على الكونغو الديمقراطة وضع ضغطا على الجهاز الفني واللاعبين، بضرورة تحقيق الفوز في المباراة المقبلة ببطولة أمم إفريقيا.

وأضاف لهيطة: "فوز أوغندا على الكونغو بهدفين وضعت ضغوط على منتخب مصر فالجهاز الفني حضر المباراة وتابعها ووضع يده على نقاط القوة والضعف".

وواصل لهيطة: "هناك متابعة لباقي المنتخبات ولكن بدون تحليل وعقب مباراة الكونغو ستظهر ملامح في البطولة وسنعرف مصيرنا إلى أين سنذهب.. لا توجد أي حالة قلق داخل الفريق والجهاز الفني يعمل بشكل مميز وهناك حماس للظهور بشكل قوي في مباراة الكونغو".

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وأردف لهيطة "في المعسكر هنا التزام كبير والجميع يرغب في خدمة البلد وأن تكون البطولة مشرفة ونسعى للفوز بها والجهاز الطبي يعمل هو الآخر بشكل جيد للغاية..الكابتن هاني أبو ريدة على اتصال دائم بالمنتخب، وجميع افراد المجلس هناك اتصال متواصل للاطمئنان عن المنتخب".