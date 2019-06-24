رياضة | الاتفاق يبدأ الاستعداد للموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتفاق يبدأ الاستعداد للموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق السعودي اليوم الاثنين إلى التدريبات الجماعية تحت قيادة خالد العطوي المدير الفني الوطني للفريق إستعداداً لإنطلاق مباريات الموسم الكروي القادم.

وكان العطوي المدير الفني للمنتخب السعودي السابق تحت 20 عاماً قد وقع الأسبوع الماضي عقود إنضمامه للفريق قبل إنطلاق موسم 2019 – 2020.